Единую беспересадочную транспортную карту введут в Ростовской области

Единую беспересадочную транспортную карту в Ростовской области планируют запустить в тестовом режиме уже в конце августа — начале сентября. Об этом сообщила глава донского минтранса Алена Беликова в ходе беседы с врио губернатора региона Юрием Слюсарем.
Новая карта позволит пассажирам оплачивать один билет и пересаживаться с городской электрички на автобус. Технические и финансовые вопросы уже проработали.
Также для улучшения работы общественного транспорта власти хотят внедрить расчеты с перевозчиками на основе брутто-контрактов. По такой системе компании будут получать деньги за выполненные рейсы, а не за количество перевезенных пассажиров.
Однако проект дорогой — 15,6 млрд рублей. Кроме того, на подготовку к его реализации может потребоваться не менее полутора лет. Юрий Слюсарь поручил ускорить процесс и перейти на брутто-контракты уже с июля 2026 года.
Также Алена Беликова рассказала, что к середине сентября в Ростове-на-Дону собираются создать четыре новые выделенные полосы, на проспектах Шолохова, Ворошиловском, Буденновском и 40-летия Победы.
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