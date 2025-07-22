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Госдума установила требования к операторам цифровых платформ

ГД установила требования к операторам цифровых платформ и продавцам на них.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в законодательство, устанавливающие требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них.

Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики, также принятого во вторник во втором и третьем чтении.

Закон-спутник приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей.

А продавцам на посреднической цифровой платформе запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий.

В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанной) на ПЦП, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе.

Кроме того, оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора — то и возможность возврата товара продавцу.

Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.