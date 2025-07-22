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Скончался депутат Госдумы и уроженец Ростовской области Михаил Тарасенко

Скончался депутат Госдумы и уроженец Ростовской области Михаил Тарасенко.

Печальное известие о кончине депутат на пленарном заседании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Володин отметил, что Тарасенко был отзывчивым, добрым человеком и помогал людям. Парламентарии почтили память депутата минутой молчания.

Михаил Тарасенко родился в Таганроге Ростовской области 21 ноября 1947 года. В Государственной думе он отстаивал интересы своих избирателей и принимал активное участие в работе комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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