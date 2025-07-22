Скончался депутат Госдумы и уроженец Ростовской области Михаил Тарасенко.

Печальное известие о кончине депутат на пленарном заседании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Володин отметил, что Тарасенко был отзывчивым, добрым человеком и помогал людям. Парламентарии почтили память депутата минутой молчания.
Михаил Тарасенко родился в Таганроге Ростовской области 21 ноября 1947 года. В Государственной думе он отстаивал интересы своих избирателей и принимал активное участие в работе комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.Читать дальше