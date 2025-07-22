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Совфед обсудит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов 25 июля

Шейкин: СФ рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов 25 июля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов на заседании 25 июля, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Артём Шейкин.

«Законопроект, устанавливающий ответственность за нарушения в сфере связи и информации, планируется к рассмотрению Советом Федерации на пленарном заседании 25 июля», — сказал Шейкин.

Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от трех до пяти тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.

Как объяснял Шейкин РИА Новости ранее, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.