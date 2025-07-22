Госдума приняла закон о кредитных каникулах для бизнеса и самозанятых

Кроме того, из закона об ипотеке исключается возможность досрочного взыскания при введении каникул, а в закон о микрофинансовой деятельности добавляется обязанность учитывать каникулы при реструктуризации. А в законе об ипотечных ценных бумагах уточняется, что предоставление каникул не считается событием дефолта для целей обращения или погашения таких бумаг, что «позволяет сохранить их ликвидность при массовом применении механизма отсрочки», считает депутат. При этом он отметил, что данные изменения «будут распространяться на договоры, заключенные с 1 марта 2024 года, то есть ретроспективно покрывают кредиты, выданные в момент пикового роста ставок».