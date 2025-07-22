13 самарских заведений претендуют на престижную премию

В Самаре сразу тринадцать баров попали в лонг-лист национальной премии WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS, которая ежегодно отмечает лучшие питейные заведения страны.
Список участников опубликовали на официальном сайте премии.
В список вошли:
«Жигули» (проспект Ленина, 14) «Beerократия» (Галактионовская, 132) Pub 13 (Губанова, 6) «На дне» (Волжский проспект, 4) «Посольство» (Фрунзе, 113) Turbaza Veterok (Куйбышева, 96) GIRAFE (Ленинградская, 33) «Проливошная» (Куйбышева, 81) «Синий Треугольник» (Молодогвардейская, 63) IDOL (Молодогвардейская, 66) «Тати Номи» (Ленинградская, 29) «Турбаза Ветерок» (Куйбышева, 96) «Винодел & Сомелье» (Самарская, 267).
Дальше жюри и гости премии начнут голосование за победителей в разных номинациях. Церемония награждения пройдет 22 августа 2025 года в Нижнем Новгороде.
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