Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат

Адвокат Михальчик: пятерых сотрудников Baza, в том числе Трифонова, задержали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики задержали пять сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик.

«У нас пять задержанных сотрудников, никто не может получить информацию, где они. Мы официально подали документы в СК», — сказал он.

Адвокат уточнил, что Трифонов — среди задержанных.

Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру Трифонова. Главреда забрали на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из офиса несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в редакции завершились.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках расследования силовики провели обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщали в СК.

Как уточнили в МВД, полицейских, передававших информацию Baza, задержали.