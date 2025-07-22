Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики задержали пять сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик.
«У нас пять задержанных сотрудников, никто не может получить информацию, где они. Мы официально подали документы в СК», — сказал он.
Адвокат уточнил, что Трифонов — среди задержанных.
Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру Трифонова. Главреда забрали на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из офиса несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в редакции завершились.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках расследования силовики провели обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщали в СК.
Как уточнили в МВД, полицейских, передававших информацию Baza, задержали.