Эксперты назвали критерии допуска подрядчиков к капремонту на Дону

Региональный оператор (Фонд) отвечает за организацию капитального ремонта многоквартирных домов, включая подготовку документации о проведении электронного аукциона и технического задания для подрядных организаций. Эти материалы публикуются в Единой информационной системе в сфере закупок. После включения в РКПО подрядчик принимает участие в электронном аукционе, затем победитель закупки заключает договор с Фондом капитального ремонта на выполнение работ. Если заявки на участие в закупке не поступили, то аукцион признан несостоявшимся.