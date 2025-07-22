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Эксперты назвали критерии допуска подрядчиков к капремонту на Дону

Подробнее об отборе подрядных организаций в реестр квалифицированных организаций.

Источник: Комсомольская правда

Представители Фонда капитального ремонта Ростовской области рассказали дончанам о том, какие организации могут проводить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Что такое РКПО?

Реестр Квалифицированных Подрядных Организаций (РКПО) — это перечень предприятий (организаций, индивидуальных предпринимателей), претендующих на заключение договора на капитальный ремонт общего имущества МКД.

Кем проводится включение в РКПО?

Предварительный отбор на право включения в РКПО проводится Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской федерации от 01.07.20216 № 615.

Как определяется подрядчик для выполнения работ по капитальному ремонту?

Региональный оператор (Фонд) отвечает за организацию капитального ремонта многоквартирных домов, включая подготовку документации о проведении электронного аукциона и технического задания для подрядных организаций. Эти материалы публикуются в Единой информационной системе в сфере закупок. После включения в РКПО подрядчик принимает участие в электронном аукционе, затем победитель закупки заключает договор с Фондом капитального ремонта на выполнение работ. Если заявки на участие в закупке не поступили, то аукцион признан несостоявшимся.