«Компромиссная цифра»: на сколько ЦБ РФ может снизить ключевую ставку 25 июля

— Ключевая ставка 20 или 18 процентов — это практически одно и то же. Такое минимальное снижение не окажет никакого влияния на экономическую ситуацию в России. Тем не менее банки начнут активно снижать проценты по банковским вкладам. Они могут их обрушить вниз на три и даже на пять процентов. Также на пару процентов снизятся ставки по кредитам, — сообщил Беляев.