«Компромиссная цифра»: на сколько ЦБ РФ может снизить ключевую ставку 25 июля

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что до конца года ключевая ставка в РФ снизится до 15 процентов. Ранее он считал, что ставку, вероятно, понизят до 17−18 процентов. При этом оптимальным для российской экономики является ставка на уровне 7 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, на сколько ЦБ РФ снизит ключевую ставку на следующем заседании и как это отразится на российской экономике.
Эксперт полагает, что Центральный банк пойдет на снижение ключевой ставки на заседании 25 июля. Вероятнее всего, ее снизят до 18 процентов, меньше точно ожидать не стоит.
— ЦБ РФ понизит ключевую ставку до 18 процентов, потому что это компромиссная цифра. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснит это решение тем, что в России началось снижение инфляционных процессов. Однако на самом деле снижения инфляции не наблюдается. Решение о снижении ключевой ставки будет принято ЦБ РФ под давлением общественного мнения, — считает Беляев.
Эксперт отметил, что снижать ключевую ставку ЦБ РФ нужно было уже давно. А снижение до 18 процентов на следующем заседании Центробанк не окажет никакого влияния на экономику, полагает он.
— Ключевая ставка 20 или 18 процентов — это практически одно и то же. Такое минимальное снижение не окажет никакого влияния на экономическую ситуацию в России. Тем не менее банки начнут активно снижать проценты по банковским вкладам. Они могут их обрушить вниз на три и даже на пять процентов. Также на пару процентов снизятся ставки по кредитам, — сообщил Беляев.
Финансовый аналитик объяснил, что снижение ключевой ставки до 18 процентов положительно повлияет на бюджет страны.
— Для бюджета это станет небольшим облегчением, потому что при субсидировании льготных кредитов из бюджета доплачивается банкам разница между льготной и рыночной ставкой. К ним относятся в том числе льготная ипотека и льготные кредиты для промышленности. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ облегчит нагрузку на бюджет, будет ощутимая экономия, — считает собеседник «ВМ».
Специалист предупредил, что если ЦБ РФ увидит, что инфляция начала разгоняться, то регулятор оставляет за собой право вернуться к жесткой денежно-кредитной политике и вновь существенно повысить ключевую ставку.
— Вероятность снижения ключевой ставки в конце этого года до 15 процентов — это нереалистичный сценарий, а уж тем более такого резкого снижения не будет на заседании 25 июля, — заключил Беляев.
Ранее экономист Лазарь Бадалов прокомментировал заявление Минэкономразвития РФ об ускорении годовой инфляции до 9,45 процента. По его словам, влияние инфляции распространяется более чем на 700 позиций товаров и услуг, в том числе на продовольственные и непродовольственные, а также на тарифы ЖКЖ.