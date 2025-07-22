Грузовик с 817 кг мороженого задержали на трассе «Челябинск — Троицк»

Во время рейда для осмотра остановили шесть грузовиков с животноводческой продукцией, которые проезжали по трассе «Челябинск — Троицк». В пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора уточнили, что в одном из остановленных автомобилей было мороженое. Общий вес груза составил 817 килограммов.
Во время проверки специалисты ведомства выяснили, что мороженое перевозили без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушения задокументировали, а собственнику продукции вынесут предостережение.
На этом работа с обнаруженным грузом не закончится. Еще сотрудники Россельхознадзора проверят информацию в информационных системах о прослеживаемости молочной продукции.