Грузовик с 817 кг мороженого задержали на трассе «Челябинск — Троицк»

Во время рейда для осмотра остановили шесть грузовиков с животноводческой продукцией, которые проезжали по трассе «Челябинск — Троицк». В пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора уточнили, что в одном из остановленных автомобилей было мороженое. Общий вес груза составил 817 килограммов.