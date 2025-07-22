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Грузовик с 817 кг мороженого задержали на трассе «Челябинск — Троицк»

Машину остановили во время проверки, которую совместно проводили сотрудники Госавтоинспекции и Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: Вечерний Челябинск

Во время рейда для осмотра остановили шесть грузовиков с животноводческой продукцией, которые проезжали по трассе «Челябинск — Троицк». В пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора уточнили, что в одном из остановленных автомобилей было мороженое. Общий вес груза составил 817 килограммов.

Во время проверки специалисты ведомства выяснили, что мороженое перевозили без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушения задокументировали, а собственнику продукции вынесут предостережение.

На этом работа с обнаруженным грузом не закончится. Еще сотрудники Россельхознадзора проверят информацию в информационных системах о прослеживаемости молочной продукции.