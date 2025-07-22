В Атырауской области нарушителей ПДД теперь ловят с воздуха

На трассе республиканского значения Доссор — Бейнеу теперь не спрятаться даже за поворотом. Нарушения, включая выезды на встречную полосу и обгоны «вслепую», фиксируются не только патрульными экипажами, но и «глазами с неба». Только за последнее время выявлено около 10 случаев грубых нарушений при обгоне — по каждому из них уже составлены административные материалы.