В Атырауской области нарушителей ПДД теперь ловят с воздуха

На трассе республиканского значения Доссор — Бейнеу теперь не спрятаться даже за поворотом. Нарушения, включая выезды на встречную полосу и обгоны «вслепую», фиксируются не только патрульными экипажами, но и «глазами с неба». Только за последнее время выявлено около 10 случаев грубых нарушений при обгоне — по каждому из них уже составлены административные материалы.
Но дроны — не единственное средство. Патрульные инспекторы также ведут профилактическую работу: напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима, безопасного маневрирования и внимательности на дороге.
Кроме того, в ходе рейдов был остановлен Volkswagen Polo с ксеноновыми и LED-фарами, не соответствующими техническим требованиям. Водителя привлекли к ответственности.
Полиция напоминает: свет фар — не шоу, а элемент безопасности.