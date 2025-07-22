«Очень странные дела»: что известно о 5-м сезоне, дате выхода и сюжете

Есть сериалы, которые заканчиваются, когда надо, есть — которые тянут до последнего. А есть «Очень странные дела». Проект все еще не отпускает ностальгической хваткой: тут тебе и 80-е в упаковке от VHS, и монстры из подвала, и взросление как хоррор, который никто не заказывал. Финальный пятый сезон обещает закрыть портал в мир Демогоргонов и детской травмы, а пока Netflix держит интригу, фанаты ждут возвращения в Хоукинс. Когда выйдет последний сезон «Очень странных дел» и чего от него ждать — в материале «Газеты.Ru».