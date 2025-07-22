В Кишиневе перекрывают улицы до осени: Рассказываем, какие дороги будут перекрыты

В то же время, с 22 июля до 10 сентября полностью приостановят движение по улице В. Дическу, на участке между ул. М. Гурие Гросу и Г. Тудор, включая пересечение улиц В. Дическу и Лэпушна. Здесь будут ремонтировать теплотрассу.