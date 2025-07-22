В Кишиневе перекрывают улицы до осени: Рассказываем, какие дороги будут перекрыты

Некоторые столичные улицы перекрывают до осени.
Как предупредили в мэрии Кишинёва, с 22 июля до 1 сентября частично приостановят движение (по полосам) по улице Н. Костин, на участке между ул. И. Пеливан и Л. Деляну. Данная мера связана с проведением работ по восстановлению асфальтового покрытия.
В то же время, с 22 июля до 10 сентября полностью приостановят движение по улице В. Дическу, на участке между ул. М. Гурие Гросу и Г. Тудор, включая пересечение улиц В. Дическу и Лэпушна. Здесь будут ремонтировать теплотрассу.
На время проведения работ предприятие «Exdrupo» установит временные дорожные знаки и ограждения. Муниципальные службы приносят гражданам извинения за вынужденные неудобства.
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