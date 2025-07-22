Омские изобретатели создали робокомплекс для эвакуации раненых

Омские изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта представили многофункциональный наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Омич», предназначенный для эвакуации раненых и доставки боеприпасов для боевых действий. Эти комплексы используются для эвакуации раненых бойцов, для доставки боеприпасов, продовольствия, топлива, в общем любых логистических задач в районе передовой. НРТК может перевозить более 500 кг, более тонны может транспортировать за собой на прицепе, может буксировать легковые машины, микроавтобусы.
«В крайнем случае он может помочь выехать из грязи даже бронетранспортеру. Запас хода свыше 30 км. “Омич” активно применяется в зоне боевых действий, бойцы довольны, фактически он заменяет собой и квадроцикл, и автомобиль. Управлять НРТК можно вручную, как мотоциклом, и дистанционно», — рассказал представитель компании-производителя Руслан (позывной — «Тридцатый»).
Фото: пресс-служба Народного фронта в Омской области.
Ключевым плюсом комплекса на гусеничном ходу является большая проходимость, которая позволяет доезжать и возвращаться из мест, недоступных для остальной техники. В том числе — через водные преграды глубиной в 1 метр и более.
«После штурма Мариуполя бойцы батальона “Сомали” попросили им что-то придумать для перевозки пулемета, АГС, что-то на дистанционном управлении. Кроме этого, попросили разработку для доставки хотя бы минимальных грузов в условиях передовой. Сначала оборудовали лабораторию в Омском бронетанковом институте, с ребятами сделали несколько моделей небольшого и среднего класса. А после взаимодействия с военными и “Кулибин-клубом” пришли к машине тех габаритов и характеристик, что есть сейчас. Народный фронт вообще дал вторую жизнь нашему коллективу, то, что было хобби, то, что мы рассматривали, как гуманитарный проект, превратилось в полноценное промышленное производство, профессиональную разработку со штатом конструкторов, инженеров, технологов, отделом качества», — добавил Руслан.
Фото: пресс-служба Народного фронта в Омской области.
По его словам, проект комплекса уже с начала разработки поддерживался губернатором Виталием Хоценко, работа над ним велась в тесном сотрудничестве с областным Минпромторгом.
«Омск — родина легендарных тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” и “Тосочка”. Поэтому мы вместе с курсантами и научной кафедрой Омского автобронетанкового института сделали легкую огнеметную систему. В отличие от обычного ручного гранатомета, она способна осуществлять залповый огонь, что серьезным образом усиливает поражающее воздействие», — рассказал принцип работы Руслан.
Как добавили в Народном фронте, данные комплексы после завершения СВО будут иметь широкий спектр применения.
«Это и сельское хозяйство, и работа МЧС, и многое другое», — отметил представитель движения Глеб.
Напомним, «Кулибин-клуб» Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок инженеров России. Благодаря этому удалось поставить на СВО тысячи инновационных средств РЭБ для противодействия беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другой техники.
Ранее мы писали, что из Омска в зону СВО отправили партию модернизированных танков Т-80БВМ.