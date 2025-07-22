Омские изобретатели создали робокомплекс для эвакуации раненых

«После штурма Мариуполя бойцы батальона “Сомали” попросили им что-то придумать для перевозки пулемета, АГС, что-то на дистанционном управлении. Кроме этого, попросили разработку для доставки хотя бы минимальных грузов в условиях передовой. Сначала оборудовали лабораторию в Омском бронетанковом институте, с ребятами сделали несколько моделей небольшого и среднего класса. А после взаимодействия с военными и “Кулибин-клубом” пришли к машине тех габаритов и характеристик, что есть сейчас. Народный фронт вообще дал вторую жизнь нашему коллективу, то, что было хобби, то, что мы рассматривали, как гуманитарный проект, превратилось в полноценное промышленное производство, профессиональную разработку со штатом конструкторов, инженеров, технологов, отделом качества», — добавил Руслан.