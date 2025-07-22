В Госдуме оценили закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Принятый закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN — это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Мы не боремся с технологиями. Мы боремся за то, чтобы они были безопасными, прозрачными и подконтрольными обществу, а не анонимным структурам за границей. И принятые сегодня меры — это шаг в сторону зрелой, суверенной цифровой среды, где каждый гражданин знает: твоя безопасность — не пустой звук», — сказал он.
Депутат добавил, что закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в сети и за рекламу VPN-сервисов — это не просто очередная правовая мера, а защита информационного суверенитета страны и граждан, в первую очередь молодежи.
«Сегодня именно цифровая среда стала ключевым полем битвы. Иностранные мессенджеры на протяжении последних лет используются не только для общения, но и как инструменты подрывной деятельности — для координации экстремистских акций, вербовки подростков, распространения фейков об СВО. При этом они демонстративно игнорируют требования российского законодательства, не взаимодействуют с уполномоченными органами и не удаляют противоправный контент», — добавил парламентарий.
По словам Немкина, важнейшая задача для депутатов — не только законодательно перекрыть лазейки, которыми пользуются преступники, но и обеспечить граждан такой платформой, где они смогут спокойно общаться, работать с документами, получать госуслуги и не беспокоиться об угрозах.
«Для этого сегодня как раз и развивается наш собственный, национальный мессенджер. Стратегическая ставка сегодня делается на национальную инфраструктуру. И в этом контексте мессенджер MAX — это не просто ещё одна альтернатива, а ключевой элемент в формировании цифрового суверенитета», — заключил он.
Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.