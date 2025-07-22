Юные геологи из России и СНГ встретятся на олимпиаде в Перми

Традиционная Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов пройдет в Перми с 24 июля по 4 августа. В ней примут участие 35 команд из регионов России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.
Каждая команда состоит из 10 участников — учащихся 8−10 классов, которых сопровождают двое руководителей. Таким образом, общее количество участников олимпиады составит более 400 человек.
В программе олимпиады — научно-практическая конференция, геологические конкурсы и соревнования, культурные мероприятия. На конференции участники представят заранее подготовленные доклады, во время соревнований пройдут 11 этапов, включающих разработку геологического маршрута, описание геологического разреза и даже мытье золота. Культурная программа будет включать конкурс художественной самодеятельности, экскурсии и спортивные игры.