Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростовской области передали бойцам СВО экскаватор и квадрокоптеры

Подразделению артиллерии в зоне СВО доставили военно-техническую помощь из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области передали бойцам одного из подразделений артиллерии в зоне СВО новую партию гуманитарной и военно-технической помощи, ее доставил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Ранее подразделение посетил врио губернатора Юрий Слюсарь. Он передал военным мотоциклы, квадрокоптеры, детекторы беспилотников и FPV-дроны. Тогда же военные попросили донского главу о поставке экскаватора. Техника нужна требовалась для создания блиндажей и окопов.

— Наказ исполнен: экскаватор, технические характеристики которого полностью соответствуют потребностям подразделения, уже работает в зоне СВО. Также переданы квадрокоптеры, которые могут быть использованы в том числе в ночное время, — сообщил Дмитрий Водолацкий.

Военнослужащие поблагодарили власти и жителей области за поддержку.

Правительство региона, донские предприятия и организации продолжат оказывать помощь военнослужащим и членам их семей.

Подпишись на нас в Telegram.