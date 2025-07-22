Власти Ростовской области передали бойцам СВО экскаватор и квадрокоптеры

Власти Ростовской области передали бойцам одного из подразделений артиллерии в зоне СВО новую партию гуманитарной и военно-технической помощи, ее доставил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Ранее подразделение посетил врио губернатора Юрий Слюсарь. Он передал военным мотоциклы, квадрокоптеры, детекторы беспилотников и FPV-дроны. Тогда же военные попросили донского главу о поставке экскаватора. Техника нужна требовалась для создания блиндажей и окопов.
— Наказ исполнен: экскаватор, технические характеристики которого полностью соответствуют потребностям подразделения, уже работает в зоне СВО. Также переданы квадрокоптеры, которые могут быть использованы в том числе в ночное время, — сообщил Дмитрий Водолацкий.
Военнослужащие поблагодарили власти и жителей области за поддержку.
Правительство региона, донские предприятия и организации продолжат оказывать помощь военнослужащим и членам их семей.
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