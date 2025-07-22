Власти Ростовской области передали бойцам СВО экскаватор и квадрокоптеры

— Наказ исполнен: экскаватор, технические характеристики которого полностью соответствуют потребностям подразделения, уже работает в зоне СВО. Также переданы квадрокоптеры, которые могут быть использованы в том числе в ночное время, — сообщил Дмитрий Водолацкий.