«Без изменения схемы движения». «Минскстрой» сказал о строительстве подземного перехода центре Минска

В центре Минска подземный переход строится без изменения движения транспорта. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Минскстрой».
В мае началось строительство подземного перехода под улицей Орловской. В организации заметили, что работы ведутся с обеих сторон улицы и, как ожидается, переход будет открыт в 2026 году.
В пресс-службе отметили, что два котлована (стартовый и рабочий) были построены рядом с границей строительной площадки будущего исторического музея (как идет строительство, можно прочесть здесь). А третий и четвертый — разработаны на противоположной стороне улицы.
Из стартового котлована уже началось пилотное горизонтальное бурение первой скважины. Подобным образом задается четкая траектория для последующего продавливания стальной трубы.
«Всего закрытым способом предстоит пройти более 37 метров, поэтому трехметровые трубы будут наращиваться методом сварки», — отметили в сообщении.
П-образный защитный экран был запроектирован из 28 труб — из них в последствии извлекут грунт и заполнят бетоном. Затем конструкцию стен тоннеля усилят специальными рамами и «оденут» в железную рубашку.
«Уникальность метода в том, что строительство перехода ведется закрытым способом без изменения схемы движения транспорта», — уточнили в пресс-службе.
И напомнили, что подобным образом в 2023 — 2024 годах строился подземный переход под проспектом Независимости возле «Першага нацыянальнага гандлёвага дома».
Ранее «Минскстрой» сказал, когда начнут строить мост между улицами Ратомской и Колесникова: «Протяженность 400 метров».
Тем временем «Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта.
А еще второй тоннелепроходческий комплекс купят для ускорения стройки метро в Минске.