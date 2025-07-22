ГД приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Кроме того, поправками предусматривается, что владельцы страниц социальных сетей, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, в течение суток должны будут удалить (при наличии) аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры РФ приняло решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдало заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.