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Продавала иностранцам сырье для оружия массового поражения: уфимку задержали силовики

Уфимка продавала за рубеж сырье для оружия массового поражения.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ и Башкортостанская таможня пресекли преступную деятельность 60-летней уфимки, незаконно поставлявшей за рубеж сырье для оружия массового поражения. Об этом рассказала пресс-служба силового ведомства.

По данным ФСБ, женщина в 2022—2023 годах через созданное ею ООО организовала поставки химических реактивов и лабораторной посуды иностранной компании, зная, что эти вещества могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Для обхода экспортного контроля она намеренно вводила в документах ложные сведения о характере грузов.

На уфимку завели уголовное дело по статье «Незаконный экспорт из РФ или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль». Обвиняемая полностью признала вину, ее предприятие прекратило деятельность. Материалы направлены в суд.

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