Продавала иностранцам сырье для оружия массового поражения: уфимку задержали силовики

По данным ФСБ, женщина в 2022—2023 годах через созданное ею ООО организовала поставки химических реактивов и лабораторной посуды иностранной компании, зная, что эти вещества могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Для обхода экспортного контроля она намеренно вводила в документах ложные сведения о характере грузов.