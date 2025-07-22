Создан «прозрачный» алгоритм для выявления текстов, написанных ИИ

Для противодействия этому было создано несколько нейросетевых алгоритмов, способных отличать творчество людей и других ИИ. Все они работают по принципу «черного ящика». Это проявляется в выдаче вердикта «человек» или «ИИ» без объяснения пользователю, как именно было принято решение. По этой причине при сбое в работе таких алгоритмов сложно понять, почему система ошиблась и как избежать этого в будущем.