Расписание движения «Валдаев» между Самарой и Ширяево изменится с 1 августа

Так, в будни график движения «Валдаев» останется прежним. Отправление от речного вокзала в Самаре намечено на 9:00, 13:00 и 18:00, от пристани в Ширяево — в 10:00, 14:00 и 19:00. А вот в пятницу, субботу и воскресенье суда будут делать на один рейс меньше, пишет oboz.info. Отправление из Самары — в 10:00 и 14:00, в обратном направлении — в 13:00 и 17:00. Время в пути — 45 минут.