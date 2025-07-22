Расписание движения «Валдаев» между Самарой и Ширяево изменится с 1 августа

В Самаре изменится расписание движения скоростных судов «Валдай-45Р». Они будут ходить по-новому до Ширяево и Винновки с 1 августа по 7 сентября 2025 года.
Так, в будни график движения «Валдаев» останется прежним. Отправление от речного вокзала в Самаре намечено на 9:00, 13:00 и 18:00, от пристани в Ширяево — в 10:00, 14:00 и 19:00. А вот в пятницу, субботу и воскресенье суда будут делать на один рейс меньше, пишет oboz.info. Отправление из Самары — в 10:00 и 14:00, в обратном направлении — в 13:00 и 17:00. Время в пути — 45 минут.
В пятницу, субботу и воскресенье в Ширяево на «Валдаях» можно будет отправиться и с Барбошиной поляны. Запланированы рейсы в 12:00 и 16:00. В обратном направлении — в 11:00 и 15:00. Путь займет около 30 минут.
Расписание движения скоростных судов по маршруту Самара (речной вокзал) — Винновка (Монастырь) с 1 августа: в сторону села — 11:00 и 15:00, в направлении города — 12:00 и 17:00. Время в пути — 40 минут.
Напомним, стоимость взрослого билета составляет 800 рублей, детского — 550 рублей.