В Петербурге не обнаружены пригодные для купания водоемы

В городе отобрали 192 пробы воды в водоемах на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Вода во всех объектах не соответствует требованиям санитарного законодательства. А в области отобрано 160 проб в 20 зонах рекреаций. Купаться безопасно только в озерах Отрадное и Царицыно.