Москвич восемь лет ищет любовь с первого взгляда: это судьба или мания

Житель Москвы на протяжении восьми лет ищет девушку, в которую влюбился во время мимолетной встречи. Мужчина пишет ей стихи и устроился курьером, чтобы найти возлюбленную. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, нормально ли такое помешательство или это нездоровая мания.
Что произошло.
Инженер-физик Александр из Москвы стоял в очереди в храм Христа Спасителя в 2017 году. Там он познакомился с Наташей. Москвич отдал девушке свой зонтик и понял, что влюбился в нее.
Однако новых знакомых разлучили при входе в храм солдаты, которые управляли очередью. Александр и Наташа больше никогда не виделись.
С тех пор уже восемь лет мужчина ищет любовь всей своей жизни. Он посвятил ей страницу в социальных сетях, написал о ней стихи и сочинил песню. Также мужчина снял трейлер к фильму о своей истории и даже стал работать курьером, чтобы ему было проще найти возлюбленную. Тем не менее его усилия до сих пор остаются безрезультатными: Александр так и не смог найти свою Наталью.
Любовь с первого взгляда или мания?
По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, инженеры, физики и математики обладают определенными чертами характера. Особенность их личности заключается в том, что они часто бывают одержимыми какой-либо идеей, которая захватывает их сознание, и они прикладывают все усилия для ее реализации.
— Идея найти девушку, которую мужчина видел много лет назад, может иметь для него первостепенное значение из-за фиксации. Возможно, человек испытал при встрече с ней сильные чувства, оказался во власти фантазий, считая, что это влюбленность и симпатия будет взаимной. Девушка могла как-то на него посмотреть, что у мужчины возникла иллюзия особого отношения. Эта идея стала фиксированной, поэтому он готов всю жизнь искать случайную знакомую и направлять на это все свои силы и резусы, — рассказал он.
Что такое «сыворотка правды» и как она действует.
Эксперт отметил, что это непродуктивная идея, потому что она забирает у него много сил, но не приводит к результату. Тем не менее она долгие годы остается доминирующей в жизни мужчины.
— В этом случае мы имеем дело с особенностью личности, когда его идея найти девушку не дает человеку покоя много лет и требует исполнения. Если он остается полноценной личностью в других сферах жизни, может работать, получать удовольствие от жизни, и его идея не ухудшает ее, то это можно отнести к норме. Но если она не дает ему спокойно жить, он страдает и находится в депрессии, то это свидетельствует об определенных отклонениях в психике или наличия психического расстройства, — считает собеседник «ВМ».
По мнению врача-психиатра, психотерапевта Елизаветы Жестковой, мужчина влюбился в образ — он ничего не знает об этой девушке. Поиски незнакомки в течение восьми лет могут указывать на маниакальную увлеченность и патологическое фантазирование.
— Он один раз увидел девушку, запомнил ее внешность и повадки, но он совершенно ее не знает, например, какая она по характеру и как ведет себя в быту, что она за человек и какие у нее интересы. Это похоже на маниакальную увлеченность. Вероятнее всего, всему виной склад личности мужчины, который провоцирует его к застреванию на определенной эмоции и к патологическому фантазированию. Мужчина придумал себе образ этой девушки, которую в реальности он даже не знает. Его поведение может указывать на маниакальное аффективное расстройство, — считает специалист.
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