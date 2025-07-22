Москвич восемь лет ищет любовь с первого взгляда: это судьба или мания

— Он один раз увидел девушку, запомнил ее внешность и повадки, но он совершенно ее не знает, например, какая она по характеру и как ведет себя в быту, что она за человек и какие у нее интересы. Это похоже на маниакальную увлеченность. Вероятнее всего, всему виной склад личности мужчины, который провоцирует его к застреванию на определенной эмоции и к патологическому фантазированию. Мужчина придумал себе образ этой девушки, которую в реальности он даже не знает. Его поведение может указывать на маниакальное аффективное расстройство, — считает специалист.