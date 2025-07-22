Спортивный Минск. Где активно отдохнуть и развлечься?

«В Минске создаются условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе в летний период, включая организацию различных спортивных площадок на свежем воздухе, проведение спортивно-массовых мероприятий и акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также путем обеспечения доступа населения к физкультурно-спортивным сооружениям», — сказала Ирина Ольховская.
По ее данным, в Минске насчитывается 3937 физкультурно-спортивных сооружений, включая стадионы, спортивные площадки, манежи и бассейны, спортивные трассы и др. Летом продолжают работать все крытые физкультурно-спортивные объекты: бассейны, тренажерные, игровые и фитнес-залы. Летом услуги населению оказывают 47 бассейнов и 2 аквапарка, которые приостанавливают работу только на период технического обслуживания.
Особенно популярны в летний период занятия на свежем воздухе, отметила Ирина Ольховская. В столице функционируют три лыжероллерные трассы (в Веснянке, Дражне и парке 900-летия Минска) с прокатом инвентаря. Для любителей тенниса работают корты, в том числе на улице Жудро, 40, Социалистической, 7 и в переулке Козлова, 15.
Есть возможность заниматься и водными видами спорта, продолжила директор учебно-методического центра. В частности, сапсерфинг — достаточно универсальное времяпрепровождение. Этот вид спорта подходит не только для детей, подростков, взрослых, но и пожилых людей. В Минске катание на сапбордах доступно на Цнянском, Заславском, водохранилище «Дрозды» и реке Свислочь.
Вейкбордингом, который представляет сочетание серфинга и водных лыж, можно заняться в вейкпарке на пляже «Друзья» в «Дроздах». Там оборудованы две трассы протяженностью около 160 м с высотой опор 9 м. На этом объекте организовано обучение для всех возрастных категорий на вейкборде, на SUP-доске, скейтбордингу и катанию на водных лыжах.
С апреля по октябрь обустроена дистанция из ворот на Слепянской водной системе возле улицы Малинина. Здесь проходят занятия, во время которых обучают управлению каяком, туристической байдаркой, туристическим катамараном, SUP-доской. Занятия проводятся с понедельника по четверг, а в пятницу и все выходные эта дистанция — в свободном доступе для организации соревнований и тренировок.
В шаговой доступности для занятий физической культурой и спортом находятся спортивные площадки на дворовых территориях, в скверах и парках. Таких площадок в Минске более 360 единиц. Такие площадки есть и рядом со всеми водоемами столицы, где летом отдыхают горожане. Оборудованы пляжные зоны с волейбольными, воркаут-площадками, антивандальными тренажерами и другим спортивным оборудованием. Так оборудованы все пляжи Цнянки, зона отдыха «Жара» в Заводском районе и др.
В этом году для занятий пляжным футболом в Минске обустроена площадка на территории пляжа № 9 Заславского водохранилища. В третьем квартале 2025 года будут обустроены такие же площадки для занятий пляжным футболом в Заводском районе — в зоне отдыха «Жара», а также в Московском районе — парке имени М. Павлова. А в 2026 году аналогичные площадки появятся в парке имени Уго Чавеса, парке 900-летия Минска и на пляже № 3 водохранилища «Цнянское». В следующем году в парке имени Уго Чавеса появятся две спортивные площадки для пляжного волейбола.
Особое внимание — развитию велоинфраструктуры: в столице работает около 30 пунктов проката велосипедов и иных средств персональной мобильности. Развита и система автоматического проката велосипедов и электросамокатов. В этом году к настоящему времени обустроено около 25 км новых велодорожек в Минске. Их общая протяженность превышает 333 км.
В Минске реализуется проект Мингорисполкома и Президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Его цель — вовлечение всех желающих без ограничений в физкультурно-спортивное движение. Еженедельно каждые выходные — в субботу и воскресенье — проводится более 120 организованных бесплатных занятий с командой профессиональных тренеров на открытом воздухе в парках и на пляжах столицы. Занятия проходят в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, парке имени Уго Чавеса, парковой территории по улице Столетова, 1, пляже № 4 Цнянского водохранилища. Проект привлек уже более 15 тыс. горожан. Все желающие могут попробовать себя по таким направлениям, как йога, зумба, стритбол, настольный теннис, волейбол и др.