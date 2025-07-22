Спортивный Минск. Где активно отдохнуть и развлечься?

В этом году для занятий пляжным футболом в Минске обустроена площадка на территории пляжа № 9 Заславского водохранилища. В третьем квартале 2025 года будут обустроены такие же площадки для занятий пляжным футболом в Заводском районе — в зоне отдыха «Жара», а также в Московском районе — парке имени М. Павлова. А в 2026 году аналогичные площадки появятся в парке имени Уго Чавеса, парке 900-летия Минска и на пляже № 3 водохранилища «Цнянское». В следующем году в парке имени Уго Чавеса появятся две спортивные площадки для пляжного волейбола.