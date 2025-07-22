Мошенник из Самары заработал 1,6 млн рублей на продаже фантомной мебели 20 людям

В Самаре завершено расследование дела о крупном мошенничестве.
Местного жителя обвиняют в продаже через интернет несуществующей мебели. Он размещал объявления с фото «товаров», получал оплату переводами и не выполнял заказы. Деньги тратил на личные нужды.
Пострадали 20 человек из Самарской и Ульяновской областей. Общий ущерб — более 1,6 млн рублей.
Дело направлено в Ленинский районный суд Самары.
Ранее мы писали, что в Волжском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве сожительницы. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в селе Подъем-Михайловка.
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