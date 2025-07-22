Госдума приняла закон для сохранения компенсационной выплаты шахтерам

Кроме того, в случае гибели шахтера, занятого на работах с опасными или вредными условиями труда, или смерти инвалида, связанной с полученным увечьем на производстве, каждому члену его семьи, находившемуся на его иждивении, будет выплачиваться единовременное пособие за счет средств соответствующих организаций (помимо компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами). Порядок и условия выплаты такого пособия определяются соглашениями и коллективными договорами.