Госдума приняла закон для сохранения компенсационной выплаты шахтерам

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий сохранить компенсационную выплату шахтерам в счет возмещения затрат времени на передвижение в шахте к месту работы и обратно.
Документ закрепляет в отраслевом законодательстве обязательства, установленные постановлением правительства РФ от 15 мая 1998 года № 452 о доплате шахтерам за нормативное время передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно. Предполагается, что 1 сентября 2025 года это постановление утратит свою силу.
Чтобы сохранить доплату, закон вносит необходимые изменения в статью 22 закона «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности».
Передвижение работников на подземных работах в шахтах осуществляется за пределами рабочего времени и не является частью трудового технологического процесса. Соответственно, этот период не учитывается при исчислении нормы выработки, отмечается в пояснительной записке.
В связи с этим закон предусматривает, что шахты должны выплачивать работникам соответствующую компенсацию (доплату). Она будет рассчитываться исходя из применяемой на шахте тарифной ставки горнорабочего подземного третьего разряда.
Порядок ее выплаты, а также порядок определения и учета нормативного времени передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно будут определяться соглашениями и коллективными договорами.
Кроме того, в случае гибели шахтера, занятого на работах с опасными или вредными условиями труда, или смерти инвалида, связанной с полученным увечьем на производстве, каждому члену его семьи, находившемуся на его иждивении, будет выплачиваться единовременное пособие за счет средств соответствующих организаций (помимо компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами). Порядок и условия выплаты такого пособия определяются соглашениями и коллективными договорами.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.