Сенатор рассказал о законе о штрафе за поиск экстремистских материалов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN направлен против злоумышленников, использующих интернет в преступных целях, а не против простых граждан, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.
«Принятие закона — часть системной работы по укреплению цифрового суверенитета и безопасности, направленной не против граждан, а против злоумышленников, использующих интернет в преступных целях», — сказал Шейкин.
Сенатор напомнил, что случайное открытие ссылок, поисковые запросы или разовый переход к ответственности не приведут.
«Закон направлен на защиту граждан Российской Федерации от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Этот шаг является продолжением комплексной работы по противодействию широко распространенным в последнее время посягательствам. Разработанные меры призваны предостеречь граждан от необдуманной передачи, продажи посторонним лицам своих телефонных номеров и личных кабинетов в электронных сервисах», — констатировал парламентарий.
Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.