Сенатор рассказал о законе о штрафе за поиск экстремистских материалов

Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.