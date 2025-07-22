Оценки за поведение. Что изменится в школах Кубани в новом учебном году

Еще стало известно, что несколько регионов с 1 сентября запланировали введение разных моделей выставления отметок за поведение. Принято решение, что апробация будет только с 1 по 8 классы, она не затронет старшеклассников, поскольку они сосредоточены на получении аттестата. Но, тем не менее, система будет постепенно внедряться, поскольку всегда важно не только, какими знаниями обладают дети, но и их прилежание к учебному процессу. Это и некая обратная связь с родителями, в том числе.