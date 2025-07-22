Оценки за поведение. Что изменится в школах Кубани в новом учебном году

Министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева 22 июля провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о том, как на Кубани прошел учебный год 2024/2025 и о нововведениях в образовании. Подробности — в нашем материале.
Новый нацпроект.
«В целом прошедший учебный год был достаточно спокойным, он проходил в штатном режиме. Важная его особенность в том, что завершился комплексный нацпроект “Образование”. Благодаря национальному проекту в нашем регионе в числе прочего создано 605 “Точек роста” — это школы, сельские в основном, которые получили современное оборудование. Для нас принципиально важно — создание образовательных пространств, помогающих как школьникам, так и педагогам совершенствовать свои навыки и углублять компетенции в сфере химии, биологии, физики и других предметов. Плюс обновлены учебные предметы “Труд (технология)”, “Основы безопасности и защиты Родины”, — отметила Елена Воробьева.
С 2025 года на смену национальному проекту «Образование» приходит новый, он называется «Молодежь и дети». Ранее сообщалось, что в текущем году в рамках этого нацпроекта капитально отремонтируют 11 образовательных учреждений — в Анапе, Сочи, Армавире, а также Выселковском, Каневском, Кореновском, Успенском районах и Ленинградском муниципальном округе. А в Сочи и Краснодаре до 2027 года появятся три школы в общей сложности на 2250 мест.
Оценивать будут не только знания.
Среди нововведений предстоящего учебного года министр назвала несколько аспектов. В частности, оценки за поведение, контроль за нагрузкой школьников и педагогов, новую систему оплаты труда преподавателей, увеличение количества уроков истории.
Также министр сообщила, что через несколько лет предполагается сделать обязательным для сдачи экзаменом не только русский и математику, но и историю — для выпускников, поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности.
«Очень важно, чтобы и мы, и наши дети понимали историю нашей страны, гордились ею. Самое главное — чтобы знали ее, ведь как любить, не зная важных фактов? Также с нового учебного года вводится модуль “История родного края”. Впервые эта дисциплина будет введена в базовый учебный план», — рассказала Елена Воробьева.
В ходе пресс-конференции отмечалось, что в образовательной сфере очень активно обсуждалась тема нагрузки на учащихся. Было озвучено, что на проверочные процедуры можно тратить не более 10% учебного времени. То есть сам процесс обучения не должен быть меньше этапа проверки работ.
Еще стало известно, что несколько регионов с 1 сентября запланировали введение разных моделей выставления отметок за поведение. Принято решение, что апробация будет только с 1 по 8 классы, она не затронет старшеклассников, поскольку они сосредоточены на получении аттестата. Но, тем не менее, система будет постепенно внедряться, поскольку всегда важно не только, какими знаниями обладают дети, но и их прилежание к учебному процессу. Это и некая обратная связь с родителями, в том числе.
После апробации регионы выберут те модели, по которым будет оцениваться поведение обучающегося. По итогам этих пилотных проектов выставление таких оценок за поведение станет нормой к 1 сентября 2026 года во всех школах страны, а значит и образовательных учреждениях Краснодарского края.
Была затронута и новая система оплаты труда педагогов. В этом году три региона России, в числе которых и Краснодарский край, выбрали для прохождения апробации новой системы оплаты. Сейчас идет увеличение базового оклада, и есть система стимулирующих выплат. Средняя по краю зарплата учителя в настоящее время составляет порядка 67 тысяч рублей.