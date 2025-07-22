«Я на инвалидном кресле, он — на “Тесле”: что случилось с блогером Мариш Мариш

— Я на инвалидном кресле, а чувак на «Тесле». Мы были шесть лет вместе. И семь лет мы знакомы. В 2018 году мы познакомились на дне рождения. И он для меня был идеальным. Я слова плохого про него не говорила. Он сам на себя открыл мне глаза, но как бы он продолжает подыгрывать эту картинку, он для всех идеальный, для наших друзей, — добавила блогер.