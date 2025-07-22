«Я на инвалидном кресле, он — на “Тесле”: что случилось с блогером Мариш Мариш

В Сети обсуждают историю, произошедшую с блогером Мариш Мариш (настоящее имя — Марина Пономарева). Она рассказала, что случайно выпала из окна после того, как договорилась со своим супругом Романом Гаглоевым о разводе. После несчастного случая мужчина якобы выкрал из ее дома все ее вещи и пытался получить доступ к ее социальным сетям. Однако сам Гаглоев рассказал иную версию событий. По его словам, падение Пономаревой не было несчастным случаем, а кроме того, она якобы подготовила целый «Гайд, как уйти от мужчины, план за месяц. Пошаговое становление независимой женщиной». Что произошло между супругами, готовящимися к разводу, — в материале «Вечерней Москвы».
«Он был идеальным».
Пономарева, которая сейчас находится в США, сообщила, что 5 июня с ней произошел несчастный случай. Блогер снимала видео, когда выпала из окна с высоты четвертого этажа. После этого, как утверждает потерпевшая, ее муж Роман Гаглоев, с которым они планировали развод, якобы оболгал ее перед сотрудниками полиции и скорой помощи, заявив, что она пыталась покончить с собой. Из-за этого свободу действий Пономаревой ограничили, а ее муж якобы забрал вещи (одежду, технику, документы и другие) из квартиры.
Обо всем этом блогер рассказала в видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале 6 июля. После этого Пономарева не раз выходила на связь с подписчиками в этом мессенджере, делясь подробностями своего состояния и ситуации, в которой оказалась, а также просила помощи. Она утверждала, что Гаглоев якобы лишил ее связи, финансов, возможностей заработать и предоставил о ней недостоверную информацию.
— Он бросил меня в тяжелом положении, довел меня до тяжелого состояния. Он манипулировал, газлайтил, психологически абьюзил меня — очень много всего разного было. Я очень сильно нуждаюсь в помощи и в том, чтобы рассказать свою историю людям, — сообщила она в видеокружке 7 июля.
Она рассказала, что в глазах окружающих ее муж выглядел идеальным. При этом, как утверждает Пономарева, он якобы умеет манипулировать: учился этому при ней, ежедневно слушая тематические подкасты и читая книги.
— Я на инвалидном кресле, а чувак на «Тесле». Мы были шесть лет вместе. И семь лет мы знакомы. В 2018 году мы познакомились на дне рождения. И он для меня был идеальным. Я слова плохого про него не говорила. Он сам на себя открыл мне глаза, но как бы он продолжает подыгрывать эту картинку, он для всех идеальный, для наших друзей, — добавила блогер.
Сейчас Пономарева находится в приюте. По ее словам, Гаглоев сказал ее родителям и друзьям, что блогер якобы опасна для общества и себя. Некоторые люди, включая подруг женщины, от нее отвернулись. Когда супруг Пономаревой выступил с ответом на ее обвинения, опубликовав, в том числе, записи из ее дневников, она оставила следующее сообщение:
— Я, конечно, имела представление, что мой муж может меня дискредитировать, но никак уж, знаете, не могла подумать, что вот до такой степени, что я недооценила его степень жестокости и низости. Это, конечно, просто вау. Выложить личные записи из дневников своей жены, которую доводил сам, — поделилась Пономарева с подписчиками.
«Мне нечего бояться».
В ответ на выдвинутые Пономаревой обвинения Гаглоев создал Telegram-канал «Дело Мариш», в котором 14 июля опубликовал просьбу передать супруге «запрос на публикацию» ответа на ее сообщения. Он отметил, что если запрос будет проигнорирован в течение суток, то это будет расценено им как разрешение на публикацию его версии событий.
18 июля Гаглоев поделился документом, в котором описал сложившуюся с его супругой ситуацию. По его словам, изначально он не собирался выносить сор из избы и давать комментарии, которые могли бы навредить Пономаревой. Однако его «терпению приходит конец». Гаглоев рассказал, что окончательно они разъехались с супругой в мае 2025 года, но их отношения начали разваливаться еще до этого: были непонимание и различия в интересах. Пономарева предложила супругу пожить раздельно, и он согласился. При этом после разъезда они поддерживали общение, а Гаглоев переводил блогеру деньги «на ее личные потребности».
— По телефону все было ок. Однако в реальности, как оказалось позже, Марина строила план того, как максимально выгодно для себя уйти, при этом также максимально очернить меня. Как вы понимаете, я об этом и не догадывался, да и некогда мне было, у меня много работы. Что ее заставило так коварно поступить, я не знаю, — рассказал Гаглоев.
Мужчина утверждает, что Пономарева якобы собирала о нем и его окружении максимум информации, следила за ним, записывала и делала нарезки, которые, как считал Гаглоев, были нужны ей для роликов в социальных сетях. По его словам, супруга записывала разговоры с ним и их ссоры на диктофон. Он также обвинил блогера в том, что та якобы провоцировала его на драки, била его и ждала, что он ударит ее в ответ.
— Она готовила красивую для всех историю о том, как она бросает мужа, становится независимой женщиной, и для этого пыталась собрать на меня компромат. Не знаю конкретно, чего она ожидала, но наверняка хотела уличить меня в чем-то, — заявил Гаглоев, ссылаясь на фотографии страниц из дневника супруги.
По его словам, после того как вечером 5 июня Пономарева выпала из окна, с ним связалась подписчица блогера. Она сообщила мужчине, что приехала к его супруге, чтобы передать ей краску. Однако, с ее слов, Пономарева якобы кричала, громила все вокруг и в итоге вовсе не случайно выпала из окна. Подписчица также прислала видео, на котором зафиксировано, как блогер падает, прокричав: «Рома!».
Что касается обвинений в том, что Гаглоев якобы оболгал супругу перед полицией и врачами, чтобы оградить ее от внешнего мира, то мужчина рассказал, что он никак не взаимодействовал ни с медиками, ни с самой Пономаревой. Он объяснил, что в больницу ее увезли по закону США, по которому врачи или представители правоохранительных органов могут оградить пациента на 72 часа от внешнего мира (людей и средств связи) ради его же блага.
Гаглоев также объяснил, что вещи из квартиры он вывез, поскольку в скором времени заканчивалась аренда апартаментов. Семья Пономаревой якобы требует от него возврата этих предметов (одежды, косметики, документов, украшений), но, со слов мужчины, никто не обсуждал с ним, куда их отправить и за чей счет. При этом о технике он сказал, что приобретал ее сам, а потому она не является собственностью его супруги. А доступы к аккаунтам Пономаревой, утверждает Гаглоев, ему не нужны.
— Все блогеры, СМИ и паблики, которые публиковали лживую информацию по ситуации с Мариной: я прошу убрать информацию обо мне и моей семье. Истории и голословные обвинения, транслируемые Мариной относительно меня, выдуманы абсолютно на все 100 процентов, что я могу доказать в суде. Мне нечего бояться, — заключил Гаглоев.
Как замечать манипуляции партнера.
И Гаглоев, и Пономарева обменялись взаимными обвинениями в манипуляциях. Блогер уверяет, что ее муж якобы постоянно учился этому искусству в ее присутствии. Мужчина же заявил, что много лет находился под манипулятивным влиянием жены, а также назвал манипуляцией и абьюзом то, что она якобы натравливает на него своих подписчиков.
Психолог Наталья Наумова рассказала, что для того чтобы заметить манипуляцию в паре, нужно «замедляться» и отдавать себе отчет в том, где находятся собственные потребности человека, а где — потребности его партнера.
— Очень часто в паре люди «сливаются» друг с другом. Важно останавливаться, не спешить с ответом и замечать — этого правда хочу я или это желание другого человека. Если этого хочет другой человек, а вы не хотите этого делать, но делаете, нужно понять, из какого чувства вы так поступаете, — посоветовала собеседница «ВМ».
Если партнер в отношениях идет на какие-то поступки из-за страха потерять близкого человека, разрушить с ним хорошие отношения и так далее, то с этой проблемой стоит разобраться. А если не получается справиться самостоятельно, то нужно обратиться к специалистам — психологам.
— На самом деле каждый человек немножко манипулирует. Даже родители, когда воспитывают своих детей, зачастую используют манипуляции. Это нехорошо, но, тем не менее, такова реальность. Но есть люди, которые делают это со злым умыслом, а есть те, кто манипулирует и думает, что таким образом действует во благо, — объяснила психолог.
Важно понимать, в каких отношениях находятся люди: действительно ли им хорошо вместе, можно ли почувствовать от партнера надежность и доверие.
— Нужно сверяться с собой: почему мы вместе? Правда ли так хорошо с этим человеком или же это больше история о страхе? Во втором случае это ощущение говорит о том, что рядом находится опасный манипулятор. Партнер боится его, попал в какую-то свою триггерную зону, — сообщила эксперт.
Такие отношения называют созависимыми, и в них, как правило, едва ли получается что-то хорошее. Важно правильно диагностировать и понять, какой это случай.
— Если люди находятся больше в мучениях, чем в чувствах любви, верности и надежности, то в этом случае легче для своего самочувствия расстаться и найти людей более подходящих, менее токсичных, с которыми можно будет хорошо и уверенно себя чувствовать, — заключила Наумова.
К моменту публикации этого материала Пономарева закрыла свой Telegram-канал, оставив доступ к нему только подписчикам.
Как отбить у манипуляторов желание делать выбор и действовать за партнера, «Вечерней Москве» рассказала психолог, кандидат психологических наук Мария Брюс.