В Ленинградский зоопарк привезли пару африканских марабу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Пару африканских марабу привезли в Ленинградский зоопарк, сообщило учреждение.
«В юбилейном году коллекция Ленинградского зоопарка продолжает пополняться… Недавно в Ленинградский зоопарк приехали самец и самка африканского марабу. Этот вид — один из самых крупных летающих птиц Африки. Размах крыльев марабу может превышать 2,5 метра, а рост достигает полутора метров», — говорится в Telegram-канале зоопарка.
Отмечается, что самка Лаура и самец Рафаэль прошли карантин и теперь находятся в вольере по соседству с японскими журавлями.
«Новоприбывшим птицам около года. Они активны, любознательны и иногда с удовольствием хулиганят, особенно Лаура. Она часто пытается схватить клювом заинтересовавший её предмет и затянуть его к себе, поэтому мы настоятельно не рекомендуем посетителям подходить вплотную к сетке вольера», — сообщает зоопарк.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.