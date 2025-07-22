«Мировая экономика» и «международное право» — 398, «менеджмент» — 396, «международные отношения» — 395. БГУ озвучил первые проходные баллы при зачислении абитуриент

БГУ раскрыл первые проходные баллы при зачислении абитуриентов на бюджет. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусского государственного университета.
По итогам первого зачисления на ряд специальностей факультетов журналистики, международных отношений, юридическом, социокультурных коммуникаций, химическом, философии и социальных наук. Также зачисления прошли в Институте теологии имени святых Мефодия и Кирилла и МГЭИ имени А. Д. Сахарова.
По итогам первого зачисления на ряд специальностей факультетов на факультет международных отношений на бюджетную форму обучения зачислили 120 студентов: 33 — без экзаменов, 24 — по целевому направлению, 3 — вне конкурса. Самыми высокими оказались баллы на специальности «мировая экономика» и «международное право» — 398, «менеджмент» — 396, «международные отношения» — 395, «востоковедение» — 388, «таможенное дело» — 377.
На факультете философии и социальных наук на специальность «психология» проходной балл составил 373. Было зачислено 22 абитуриента. На юридическом факультете БГУ проходной балл на специальность «политология» оказался 366. На факультете журналистики на специальность «информация и коммуникация» проходной бал указан 362.
В БГУ отметили: на специальность «теология» Института теологии имения святых Мефодия и Кирилла было зачислено 25 абитуриентов, а проходной балл оказался 288. На специальность «информационные системы и технологии» МГЭИ имени А. Д. Сахарова проходной балл составил 311.
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