«Мировая экономика» и «международное право» — 398, «менеджмент» — 396, «международные отношения» — 395. БГУ озвучил первые проходные баллы при зачислении абитуриент

На факультете философии и социальных наук на специальность «психология» проходной балл составил 373. Было зачислено 22 абитуриента. На юридическом факультете БГУ проходной балл на специальность «политология» оказался 366. На факультете журналистики на специальность «информация и коммуникация» проходной бал указан 362.