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Гроза, град и ураганный ветер: какой сюрприз готовит погода жителям Самарской области

Жителей Самары, Тольятти и Сызрани в ближайшие сутки ждет испытание стихией.

Жителей Самары, Тольятти и Сызрани в ближайшие сутки ждет испытание стихией.

Синоптики Приволжского УГМС предупредили о комплексе опасных метеоявлений, которые накроют регион уже в ночь на 23 июля.

По прогнозу, ночью ожидаются кратковременные дожди при температуре около +20 °C. Днем атмосферная обстановка осложнится: местами пройдут грозы и ливни, возможен град.

Порывы западного ветра будут достигать 20 м/с, а воздух прогреется до +29 °C.

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