В Иркутске на станции Батарейной начали асфальтировать дорогу. Работы проходят по плану капитального ремонта путепровода. За минувшую неделю на мосту уложили нижний слой асфальта на проезжей части. Продолжается работа по устройству покрытия на подъездах к мосту, а также завершено асфальтирование 100-метрового участка тротуара со стороны поселка Боково. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Как только улучшатся погодные условия, мы сделаем контрольные замеры толщины покрытия и его уплотнения. После этого перейдем к финишному этапу асфальтирования, — рассказал и.о. руководителя подрядной организации МУП «Служба эксплуатации мостов» Сергей Пушмин.
Завершающим этапом работ на лестницах стало крепление перил, что гарантирует безопасность для пешеходов. Одновременно монтируют ливневые канализации, швы и приводят в порядок прилегающей территорию. Совсем скоро подключат освещение.