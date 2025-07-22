В Иркутске на станции Батарейной начали асфальтировать дорогу. Работы проходят по плану капитального ремонта путепровода. За минувшую неделю на мосту уложили нижний слой асфальта на проезжей части. Продолжается работа по устройству покрытия на подъездах к мосту, а также завершено асфальтирование 100-метрового участка тротуара со стороны поселка Боково. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.