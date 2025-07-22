Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, по какой цене Молдова закупает российский газ через европейских посредников: Это в три раза дороже, чем было по контракту с «Газпромом» — «спасибо» партии за бешеные тар

Несмотря на заявления властей об энергетической независимости, Молдова продолжает потреблять тот же российский газ, но по существенно более высокой цене.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ заявил, что страна не закупает российский газ через посредников, а приобретает его на европейских биржах по прозрачным и конкурентным ценам.

Он подчеркнул, что рост тарифов в прошлом связан с тем, что Россия использовала энергоресурсы как оружие, а с 1 августа функции поставщика газа в стране перейдут от Moldovagaz к государственной компании Energocom.

Однако, по официальным данным, в 2024 году Молдова уже приобрела более 830 млн кубометров газа в странах ЕС по средней цене $444 за тысячу кубов. Это втрое дороже прежней цены по прямому контракту с «Газпромом».

Таким образом, несмотря на заявления об энергетической независимости, Молдова фактически продолжает потреблять тот же российский газ, но через европейских посредников — и по существенно более высокой цене.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.

Унионист и по совместительству лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призывает к введению визового режима для граждан Российской Федерации [видео](далее…).

ПАС раскололась на нужных и использованных: Первые попали в «хлебные» списки кандидатов в депутаты парламента Молдовы и продолжают лгать и «зарабатывать», вторые чувствуют себя «носками, выброшенными в мусорку».

Лицемерию рвущихся к кормушке нет предела, казалось бы, куда уж больше (далее…).

Украинцам все нравится в Молдове, все, кроме цен: «Дешевле жить в Великобритании, чем у вас».

Детские площадки полны, еда вкусная, но цены на жильё и продукты — шокирующие [видео] (далее…).