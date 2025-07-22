Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ заявил, что страна не закупает российский газ через посредников, а приобретает его на европейских биржах по прозрачным и конкурентным ценам.
Он подчеркнул, что рост тарифов в прошлом связан с тем, что Россия использовала энергоресурсы как оружие, а с 1 августа функции поставщика газа в стране перейдут от Moldovagaz к государственной компании Energocom.
Однако, по официальным данным, в 2024 году Молдова уже приобрела более 830 млн кубометров газа в странах ЕС по средней цене $444 за тысячу кубов. Это втрое дороже прежней цены по прямому контракту с «Газпромом».
Таким образом, несмотря на заявления об энергетической независимости, Молдова фактически продолжает потреблять тот же российский газ, но через европейских посредников — и по существенно более высокой цене.
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