Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

54% российской молодежи занимается бегом

Опрос провел сервис «Авито». Результаты также свидетельствуют, что 35% россиян всех возрастов тоже регулярно бегают, а 24% пока не занимаются таким видом спорта, но хотят начать.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Парень и девушка бегут по набережной
Источник: Freepik

Результатами исследования поделился сайт «Афиша Daily». Оказалось, что мужчины бегают активнее — 40%, чем женщины — 32%.

75% россиян так проводят время для физического здоровья. 35% бегунов отметили, что спорт одолевает стресс. Чаще об улучшении ментального состояния из‑за бега говорили женщины — 40%, чем мужчины — 31%.

При выборе одежды и обуви для занятий жители России отдают предпочтение зарубежным брендам: Nike, Adidas, Reebok выбирают 44% участников опроса. В то же время 20% респондентов приобретают вещи российских спортивных торговых марок, например Demix.

Ранее опрос показал, что каждый пятый россиянин готов вкладываться в дополнительное образование.