54% российской молодежи занимается бегом

Результатами исследования поделился сайт «Афиша Daily». Оказалось, что мужчины бегают активнее — 40%, чем женщины — 32%.
75% россиян так проводят время для физического здоровья. 35% бегунов отметили, что спорт одолевает стресс. Чаще об улучшении ментального состояния из‑за бега говорили женщины — 40%, чем мужчины — 31%.
При выборе одежды и обуви для занятий жители России отдают предпочтение зарубежным брендам: Nike, Adidas, Reebok выбирают 44% участников опроса. В то же время 20% респондентов приобретают вещи российских спортивных торговых марок, например Demix.
Ранее опрос показал, что каждый пятый россиянин готов вкладываться в дополнительное образование.