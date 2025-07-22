625 кг некачественного мяса изъяли в Ростовской области

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2025 года изъяли из оборота 37 партий мясной продукции и мяса птицы общим весом 625 кг. Товар признали потенциально опасным после лабораторных исследований, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Всего за шесть месяцев специалисты проверили 1385 образцов продукции. По микробиологии не прошли контроль 1,5% проб, по физико-химическим показателям — 1,4%. Однако эти цифры соответствуют среднемноголетним значениям.
— Небезопасную продукцию изъяли из продажи. Нарушителей привлекли к ответственности. Проверки проходили в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная активная жизнь», — добавили в управлении Роспотребнадзора.
Специалисты советуют жителям Дона внимательно выбирать мясные изделия. Поверхность качественных колбасных изделий обычно чистая, сухая, без повреждений, проколов и наплывов фарша. Оболочка не должна отходить от продукта.
Важно проверять срок годности. Качественная колбаса хранится не более 25 суток. После вскрытия упаковки ее нужно съесть за 4−5 дней.
Покупать мясные продукты лучше в магазинах с холодильным оборудованием. Температура хранения должна быть указана на упаковке. Детям стоит давать колбасу с соответствующей маркировкой. Продукция, сделанная по ГОСТу, обычно безопаснее.
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