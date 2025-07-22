Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

625 кг некачественного мяса изъяли в Ростовской области

В Ростовской области нашли потенциально опасную мясную продукцию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2025 года изъяли из оборота 37 партий мясной продукции и мяса птицы общим весом 625 кг. Товар признали потенциально опасным после лабораторных исследований, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Всего за шесть месяцев специалисты проверили 1385 образцов продукции. По микробиологии не прошли контроль 1,5% проб, по физико-химическим показателям — 1,4%. Однако эти цифры соответствуют среднемноголетним значениям.

— Небезопасную продукцию изъяли из продажи. Нарушителей привлекли к ответственности. Проверки проходили в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная активная жизнь», — добавили в управлении Роспотребнадзора.

Специалисты советуют жителям Дона внимательно выбирать мясные изделия. Поверхность качественных колбасных изделий обычно чистая, сухая, без повреждений, проколов и наплывов фарша. Оболочка не должна отходить от продукта.

Важно проверять срок годности. Качественная колбаса хранится не более 25 суток. После вскрытия упаковки ее нужно съесть за 4−5 дней.

Покупать мясные продукты лучше в магазинах с холодильным оборудованием. Температура хранения должна быть указана на упаковке. Детям стоит давать колбасу с соответствующей маркировкой. Продукция, сделанная по ГОСТу, обычно безопаснее.

Подпишись на нас в Telegram.