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Опрос: третий раунд переговоров России и Украины

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о третьем раунде переговоров России и Украины, который может пройти 23—25 июля в Стамбуле.

Россия и Украина готовятся к третьему раунду переговоров в Стамбуле. Точная дата пока не согласована: украинская сторона называет 23 июля, российская как 23 июля, так и «эту неделю»

Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

На прошлой встрече 2 июня 2025 года в Турции делегации обменялись меморандумами о том, как они видят мирное урегулирование. Позднее президент России Владимир Путин назвал российский и украинский документы «двумя абсолютно противоположными меморандумами».

Ранее российские власти заявляли о готовности вернуться к переговорам после 22 июля на днях украинская делегация выступила с предложением о проведении следующего этапа. Владимир Зеленский заявил о необходимости придать переговорам большую динамику. Предыдущий раунд переговоров прошел полтора месяца назад — 2 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил заявления Зеленского и согласился с тем, что переговорный процесс следует активизировать.

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