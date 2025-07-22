Опрос: третий раунд переговоров России и Украины

Россия и Украина готовятся к третьему раунду переговоров в Стамбуле. Точная дата пока не согласована: украинская сторона называет 23 июля, российская как
Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность.
На прошлой встрече 2 июня 2025 года в Турции делегации обменялись меморандумами о том, как они видят мирное урегулирование. Позднее президент России Владимир Путин назвал российский и украинский документы «двумя абсолютно противоположными меморандумами».
Ранее российские власти заявляли о готовности вернуться к переговорам после 22 июля на днях украинская делегация выступила с предложением о проведении следующего этапа. Владимир Зеленский заявил о необходимости придать переговорам большую динамику. Предыдущий раунд переговоров прошел полтора месяца назад — 2 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил заявления Зеленского и согласился с тем, что переговорный процесс следует активизировать.