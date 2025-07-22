Опрос: третий раунд переговоров России и Украины

Ранее российские власти заявляли о готовности вернуться к переговорам после 22 июля на днях украинская делегация выступила с предложением о проведении следующего этапа. Владимир Зеленский заявил о необходимости придать переговорам большую динамику. Предыдущий раунд переговоров прошел полтора месяца назад — 2 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил заявления Зеленского и согласился с тем, что переговорный процесс следует активизировать.