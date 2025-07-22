За пять лет в Башкирии вдвое выросло потребление интернет-трафика

Особое внимание уделяется проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0», направленному на обеспечение связью малых населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 человек. В Башкирии в перечень проекта вошло более 1200 населенных пунктов — это, утверждает министр цифрового развития госуправления республики Геннадий Разумикин, самый высокий показатель среди регионов России. На сегодняшний день станции уже работают в 292 населенных пунктах, а до конца года планируется запустить еще 61 объект.