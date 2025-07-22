За пять лет в Башкирии вдвое выросло потребление интернет-трафика

На заседании правительства Башкирии подвели итоги развития инфраструктуры связи и представлены планы на текущий год. Как отметил премьер-министр региона Андрей Назаров, республика успешно выполнила задачи национальной программы «Цифровая экономика». Удалось привлечь более двух миллиардов рублей федеральных средств и подключить к интернету свыше трех тысяч социально значимых объектов.
В этом году стартует новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в рамках которого планируется реализовать три региональных проекта.
Потребление интернет-трафика в регионе с 2020 года выросло более чем в два раза, что связано с более частым просмотром гражданами видеоконтента, использованием видеозвонков и организацией видеоконференций.
— При этом доля классического голосового трафика, наоборот, снижается, многие телефонные звонки осуществляют через мессенджеры, — отметили в правительстве.
По данным властей, для обеспечения стабильного соединения в Башкирии активно обновляются и строятся новые базовые станции стандарта 4G (LTE). В прошлом году их количество увеличилось на 24,4%, достигнув 15,6 тысяч, при этом более половины из них поддерживают современные стандарты связи.
Особое внимание уделяется проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0», направленному на обеспечение связью малых населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 человек. В Башкирии в перечень проекта вошло более 1200 населенных пунктов — это, утверждает министр цифрового развития госуправления республики Геннадий Разумикин, самый высокий показатель среди регионов России. На сегодняшний день станции уже работают в 292 населенных пунктах, а до конца года планируется запустить еще 61 объект.
— Ежегодно среди включенных в перечень населенных пунктов организуем голосование с целью определения приоритетных точек строительства объектов связи, — заявил чиновник.
Также в 2024-м был реализован проект «Доступный Интернет 2.0», благодаря которому 14 тысяч жителей 24 малых населенных пунктов получили возможность подключиться к широкополосному интернету. На данный момент услугами связи уже пользуются 2181 домохозяйство.
Продолжается работа по обеспечению устойчивой связью автомобильных дорог региона — 93% региональных трасс уже охвачены интернетом. В 2024-м на трассе М-5 и автодороге Р-240 «Уфа — Оренбург» были установлены новые вышки связи, а в текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще несколько объектов.
Андрей Назаров подчеркнул необходимость дальнейшего развития цифровой инфраструктуры, особенно в отдаленных населенных пунктах, и поручил усилить информирование жителей о федеральных проектах в этой сфере.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.