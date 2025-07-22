Жители Сызрани 22 июля встретили «Поезд Победы»

22 июля в Сызрани на станции «Сызрань-1» остановился «Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с эффектом полного присутствия, размещённая в движущемся составе.
Поезд состоит из 10 тематических вагонов, каждый из которых рассказывает историю Великой Отечественной войны, объединяя события фронта и тыла, документальные материалы, воспоминания и личные судьбы.
Среди первых посетителей — участники специальной военной операции, их семьи, многодетные семьи, представители военно-патриотических клубов, «Молодой гвардии» и «Движения Первых».
Экспозиция традиционно вызывает интерес у жителей города, особенно у школьников и молодёжи.
Выставка приурочена к 80-летию Победы и символично совпала с памятной датой: 22 июля 1942 года сызранский нефтеперерабатывающий завод отправил на Сталинградский фронт первый эшелон с бензином.
В годы войны в Сызрани были эвакуированы 11 крупных предприятий, а уже к декабрю 1941 года, в разгар битвы за Москву, город отправил фронту 35 тысяч мин. За вклад в победу более 17 тысяч жителей были награждены государственными наградами, а Сызрани присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».
Выставка будет работать до 19:00 22 июля. Для тех, кто не сможет посетить экспозицию лично, доступен 3D-тур на сайте проекта: poyezd-pobedy.ru/tur.