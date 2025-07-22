Жители Сызрани 22 июля встретили «Поезд Победы»

В годы войны в Сызрани были эвакуированы 11 крупных предприятий, а уже к декабрю 1941 года, в разгар битвы за Москву, город отправил фронту 35 тысяч мин. За вклад в победу более 17 тысяч жителей были награждены государственными наградами, а Сызрани присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».