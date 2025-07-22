Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал вышел из состава руководства Общества с ограниченной ответственностью «Пять Элементов», таким образом, в России у него осталось только доля в ООО «Горки Холдинг Компани», говорится в данных сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее Сигал являлся генеральным директором и участником микропредприятия ООО «Пять Элементов», зарегистрированном 22 марта 2023 года.
В настоящее время, по данным сервиса, у знаменитого актера в России осталось зарегистрированное ИП и доля в ООО «Горки Холдинг Компани», занимающемся строительством жилых и нежилых зданий, в размере 26%.
Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 году стал спецпредставителем российского МИД.