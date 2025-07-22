В Беларуси подготовили план действий по борьбе с зарастанием водоемов

Проводится инвентаризация водных ресурсов, водохозяйственных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. По последним данным, в республике насчитывается свыше 21,6 тыс. поверхностных водных объектов, в том числе более 9,3 тыс. водотоков (из них 79 каналов, 1242 ручья, 107 малых рек и др.), более 11 тыс. водоемов, 1140 родников и 87 водохранилищ сезонного регулирования. Примерно 12% от общего количества проинвентаризированных водотоков имеют обмелевшие участки или участки пересохшего русла. В основном это малые реки или ручьи. Пересохшие участки русла наиболее характерны для истоков водотоков, которые преобразованы в мелиоративные каналы.