В Беларуси подготовили план действий по борьбе с зарастанием водоемов

Определен регламент выполнения работ по содержанию поверхностных водных объектов и их благоустройству. Изучается практика других стран, в том числе по применению специализированной техники. «Если говорить о перспективе, планируется создание модели автоматизированного обнаружения учета зарастания водоемов, которая позволила бы оперативно обнаруживать водные объекты, в которых площадь зарастания превышает 30%, для их благоустройства», — рассказала Оксана Таврыкина, добавив, что это позволит более оперативно реагировать на процессы, вовремя удалять водную растительность.
Проводится инвентаризация водных ресурсов, водохозяйственных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. По последним данным, в республике насчитывается свыше 21,6 тыс. поверхностных водных объектов, в том числе более 9,3 тыс. водотоков (из них 79 каналов, 1242 ручья, 107 малых рек и др.), более 11 тыс. водоемов, 1140 родников и 87 водохранилищ сезонного регулирования. Примерно 12% от общего количества проинвентаризированных водотоков имеют обмелевшие участки или участки пересохшего русла. В основном это малые реки или ручьи. Пересохшие участки русла наиболее характерны для истоков водотоков, которые преобразованы в мелиоративные каналы.
В числе мероприятий, которые позволяют повысить уровень воды, значатся проектирование и строительство низконапорных гидротехнических сооружений, улучшение структуры водосборного бассейна, регулирование мелиоративной сети, санитарная очистка и др.
Специалист добавила, что водные ресурсы — не только национальное достояние, но и один из ключевых показателей устойчивого развития общества. В условиях изменения климата с ростом температуры воздуха и уменьшением количества осадков возрастает риск их дефицита.