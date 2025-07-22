Жители Братска голосуют за эскизы муралов, который появится в городе

Жители Братска голосуют за эскизы муралов, которые нарисовали дети. Их картины посвящены тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Эскиз, который наберёт большее количество голосов — появится на фасаде дома в городе. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Братска Александр Дубровин.