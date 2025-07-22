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Жители Братска голосуют за эскизы муралов, который появится в городе

Рисунки посвящены землякам, который сейчас находится в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Братска голосуют за эскизы муралов, которые нарисовали дети. Их картины посвящены тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Эскиз, который наберёт большее количество голосов — появится на фасаде дома в городе. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Братска Александр Дубровин.

— Об этом мы договорились с предпринимателем, который выделяет финансирование на арт-объект.

Ученики школ искусств изобразили портрет российского солдата. Дети также уместили в рисунке Братскую ГЭС, герб на шевроне и Мемориал Славы. Голосование за лучший рисунок пройдёт до 1 августа.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что боец СВО из Бурятии оказал себе первую помощь после ранения и вывел шестерых военных через минные поля (подробнее).