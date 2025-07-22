Жители Братска голосуют за эскизы муралов, который появится в городе

Жители Братска голосуют за эскизы муралов, которые нарисовали дети. Их картины посвящены тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Эскиз, который наберёт большее количество голосов — появится на фасаде дома в городе. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Братска Александр Дубровин.
— Об этом мы договорились с предпринимателем, который выделяет финансирование на арт-объект.
Ученики школ искусств изобразили портрет российского солдата. Дети также уместили в рисунке Братскую ГЭС, герб на шевроне и Мемориал Славы. Голосование за лучший рисунок пройдёт до 1 августа.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что боец СВО из Бурятии оказал себе первую помощь после ранения и вывел шестерых военных через минные поля (подробнее).