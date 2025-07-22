Последние новости к вечеру 22 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 июля 2025 года.
Дума приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента
ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, операцию провели подразделения группировки войск «Центр».
Кремль оценил шансы на «прорыв» на переговорах с Украиной
Процесс урегулирования конфликта слишком сложен, чтобы рассчитывать на быстрые прорывы, заявил Песков. По его словам, договоренности по обменам или возврату тел — это уже значимый результат.
В редакции Telegram-канала Baza прошли обыски
Следственный комитет расследует уголовное дело об утечке служебной информации, связанное с Telegram-каналом Baza. По версии следствия, полицейские из нескольких регионов незаконно передавали каналу сведения ограниченного доступа.
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
На 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда России Ирина Леонидовна Подносова. Об этом сообщили в суде. Исполняющим обязанности главы ВС стал ее заместитель Юрий Иваненко.