Последние новости к вечеру 22 июля 2025 года

Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск экстремистских материалов, рекламу VPN, незаконную передачу SIM-карт и аккаунтов. Гражданам грозят штрафы до 80 тыс. руб. за рекламу VPN и до 50 тыс. — за передачу номеров и логинов.