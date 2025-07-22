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Последние новости к вечеру 22 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 22 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 22 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 июля 2025 года.

Дума приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Источник: РИА "Новости"

Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск экстремистских материалов, рекламу VPN, незаконную передачу SIM-карт и аккаунтов. Гражданам грозят штрафы до 80 тыс. руб. за рекламу VPN и до 50 тыс. — за передачу номеров и логинов.

ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Российские военные освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

Кремль оценил шансы на «прорыв» на переговорах с Украиной

Источник: РИА "Новости"

Процесс урегулирования конфликта слишком сложен, чтобы рассчитывать на быстрые прорывы, заявил Песков. По его словам, договоренности по обменам или возврату тел — это уже значимый результат.

В редакции Telegram-канала Baza прошли обыски

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Следственный комитет расследует уголовное дело об утечке служебной информации, связанное с Telegram-каналом Baza. По версии следствия, полицейские из нескольких регионов незаконно передавали каналу сведения ограниченного доступа.

Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова

Источник: РИА "Новости"

На 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда России Ирина Леонидовна Подносова. Об этом сообщили в суде. Исполняющим обязанности главы ВС стал ее заместитель Юрий Иваненко.