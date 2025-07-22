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Налоговая сказала о закрытом тату-коворкинге в Минске на улице Октябрьской, где работали без медсправок

Налоговая Минска сказала о закрытом тату-коворкинге, где работали без медсправок.

Источник: Комсомольская правда

Налоговая Минска сказала о закрытом тату-коворкинге, где работали без медсправок. Подробности раскрыло Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

«Тату-коворкинг на Октябрьской, 16, приказал долго жить!» — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что во вторник, 22 июля, в Управление пришла информация от владельца здания. Он сообщил, что договор с организатором указанного коворкинг-пространства был расторгнут.

В пресс-службе отметили, что данные коворкинг располагался в популярной локации, у него была реклама в соцсетях.

«Кому придет в голову, что это “сообщество мастеров-любителей без образования и медицинских справок”? А вот когда клиент после очередного визита заболеет, например, гепатитом или чем-нибудь пострашнее…» — акцентировали внимание в сообщении.

Ранее в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску сообщали о проверке указанного пространства, после сообщения от минчанина. Результат оказался следующим: в отношении двух мастеров татуажа была начаты административные процессы по факту осуществления ими предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

А в отношении работника предпринимателя — организатора коворкинг-пространства, был начат административный процесс за прием арендной платы от «тату-мастеров» наличкой и без использования кассового оборудования.

Тем временем Мингорисполком сказал о ситуации с общепитом в Минске.

Ранее МВД Беларуси сообщило, что пять должностных лиц задержаны за взятки.

Кроме того, ФСЗН открыл короткий номер 122 для жалоб белорусов по выплатам больничного.