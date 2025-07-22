Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников

«В сфере контроля за мигрантами. Ввели для иностранных граждан, приезжающих в нашу страну с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также повысили ранее установленные. Обязали региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях. Всё это позволит повысить прозрачность учёта иностранных граждан, приезжающих в нашу страну, а также будет способствовать установлению места их фактического пребывания», — добавил Володин.