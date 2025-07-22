Володин заявил о важности защиты россиян от действий мошенников

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Принятые Госдумой законы в сфере контроля за миграцией позволят повысить прозрачность учета иностранных граждан, а принятые нормы в сфере противодействия мошенничеству важны для защиты россиян от действий мошенников, чтобы уберечь их от финансовых и материальных потерь, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня приняли ряд федеральных законов… В сфере противодействия мошенничеству ввели уголовную ответственность за незаконное использование виртуальных телефонных станций. Теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей. Важно защитить наших граждан от действий мошенников, уберечь от финансовых и материальных потерь», — написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что принятыми законами также предоставлена возможность правоохранительным органам: безотлагательно приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами, авансовыми платежами за услуги связи, электронными кошельками и прочим, а также получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел.
Также, как уточнил председатель Госдумы, принятые нормы обязывают операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путём.
«В сфере контроля за мигрантами. Ввели для иностранных граждан, приезжающих в нашу страну с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также повысили ранее установленные. Обязали региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях. Всё это позволит повысить прозрачность учёта иностранных граждан, приезжающих в нашу страну, а также будет способствовать установлению места их фактического пребывания», — добавил Володин.