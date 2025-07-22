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Возникает ли артрит из-за хруста пальцами: мнение врача

Костяшками регулярно хрустят около 54% людей. В народе бытует мнение, что такая привычка наносит вред здоровью.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Три руки щелкают пальцами на светлом фоне
Источник: Freepik.com/CC0

Миф специально для газеты The Guardian развенчивает ревматолог и профессор эпидемиологии Манчестерского университета Кимме Хайрих. По словам врача, характерный щелчок возникает не из-за трения костей, а из-за формирования и лопания пузырьков газа в суставной жидкости.

Основные опасения из-за привычки связывают с остеоартритом, который вызывает боль, отеки и ограничение подвижности. Однако, как утверждает Хайрих, многочисленные исследования не подтверждают связь между хрустом суставов и развитием заболевания.

Один из известных примеров — американский врач, который щелкал пальцами одной руки ежедневно более 60 лет. В результате признаков артрита у мужчины не обнаружили.

По словам Хайрик, главная причина остеоартрита — спортивные травмы: переломы костей рядом с суставами и повреждения связок. Также заболевание часто встречается у тех, кто уже страдает другими формами недуга, например ревматоидной.

Чтобы снизить риск развития патологии, врач рекомендует вести здоровый образ жизни и беречь суставы. А хрустеть пальцами безопасно, если действие не вызывает боли.

Ранее врач рассказал, почему у человека появляются отеки.