Возникает ли артрит из-за хруста пальцами: мнение врача

Миф специально для газеты The Guardian развенчивает ревматолог и профессор эпидемиологии Манчестерского университета Кимме Хайрих. По словам врача, характерный щелчок возникает не из-за трения костей, а из-за формирования и лопания пузырьков газа в суставной жидкости.
Основные опасения из-за привычки связывают с остеоартритом, который вызывает боль, отеки и ограничение подвижности. Однако, как утверждает Хайрих, многочисленные исследования не подтверждают связь между хрустом суставов и развитием заболевания.
По словам Хайрик, главная причина остеоартрита — спортивные травмы: переломы костей рядом с суставами и повреждения связок. Также заболевание часто встречается у тех, кто уже страдает другими формами недуга, например ревматоидной.
Чтобы снизить риск развития патологии, врач рекомендует вести здоровый образ жизни и беречь суставы. А хрустеть пальцами безопасно, если действие не вызывает боли.
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