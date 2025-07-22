Мэрия Омска досрочно сменила перевозчика на трех автобусных маршрутах

Мэрия Омска подвела и озвучила итоги конкурса на право обслуживания нескольких городских автобусных маршрутов. Часть контрактов заключена с перевозчиками, которые ранее уже работали на них же. По информации властей, на маршрутах № 39, 69 и 72 далее будет работать ИП Александр Кириллов. Раньше их обслуживала компании «А1», которая ушла с маршрутов досрочно. За выполнение перевозок на 39-м и 72-м Кириллов получит 19,2 тысячи рублей, а за маршрут № 69 — 12,7 тысячи.
«Такие суммы контрактов — не очень понятно, за какое это время, в каком объеме на самом деле. Есть предположение, что это нужно смотреть условия контракта. Это может быть компенсация на один автобус за месяц или даже за день. Дептранс берет по факту перевозчика на подряд. Платит сумму контракта, плюс частник зарабатывает сам. Сумма контракта — это, возможно, сумма компенсации к регулируемому тарифу. Версий много. Не слишком понятно. Раньше было проще, условия конкурса были в открытом доступе. Сейчас могут их увидеть только участники системы госзакупок. При этом обратите внимание, большинство компаний и ИП в этой новости — члены одного и того же “Омского транспортного союза”. Так что для рынка глобально ничего не поменяется», — специально прокомментировал это для «КП Омск» бизнесмен Евгений Краморов, ранее работавший на частных маршрутах.
Кроме того, компания «Альянс» продолжит возить людей на маршрутах № 59 и 66. Сумма контракта там — 16,8 тысячи рублей. ООО «ТК Автоград» и далее будет работать на маршруте № 58. У нее стоимость контракта составила 6,5 тысячи рублей.
И еще, маршрут № 20 все так же будет обслуживать компания «Омстар». У нее сумма контракта — 20,6 тысячи рублей.
«Интересно тут вот что: на 39-м, 72-м, 69-м, сменили перевозчика досрочно. С предыдущим договор расторгли досрочно. Значит, возникли какие-то проблемы. Не бывает, что просто так подобные договоры расторгают раньше времени!», — добавил Краморов.
Ранее мы сообщали, что в Омске временно изменят схему 20 маршрутов из-за полного перекрытия Бульвара Архитекторов.