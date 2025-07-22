Мэрия Омска досрочно сменила перевозчика на трех автобусных маршрутах

«Такие суммы контрактов — не очень понятно, за какое это время, в каком объеме на самом деле. Есть предположение, что это нужно смотреть условия контракта. Это может быть компенсация на один автобус за месяц или даже за день. Дептранс берет по факту перевозчика на подряд. Платит сумму контракта, плюс частник зарабатывает сам. Сумма контракта — это, возможно, сумма компенсации к регулируемому тарифу. Версий много. Не слишком понятно. Раньше было проще, условия конкурса были в открытом доступе. Сейчас могут их увидеть только участники системы госзакупок. При этом обратите внимание, большинство компаний и ИП в этой новости — члены одного и того же “Омского транспортного союза”. Так что для рынка глобально ничего не поменяется», — специально прокомментировал это для «КП Омск» бизнесмен Евгений Краморов, ранее работавший на частных маршрутах.