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Расписание движения «Валдай-45Р» между Самарой и Ширяево изменится с 1 августа

С 1 августа по 7 сентября 2025 года изменится график движения судов «Валдай-45Р» на маршрутах до Ширяево и Винновки.

С 1 августа по 7 сентября 2025 года изменится график движения судов «Валдай-45Р» на маршрутах до Ширяево и Винновки.

Будние дни.

По будням катера будут ходить по прежнему расписанию. Из Самары (речной вокзал) — в 9:00, 13:00 и 18:00. Обратные рейсы из Ширяево — в 10:00, 14:00 и 19:00. Время в пути — около 45 минут, пишет oboz.info.

Выходные и пятница.

По пятницам, субботам и воскресеньям рейсов станет меньше — по два в каждую сторону. Из Самары суда будут отправляться в 10:00 и 14:00, из Ширяево — в 13:00 и 17:00 (время в пути 45 минут).

Дополнительно в эти дни можно отправиться в Ширяево с Барбошиной поляны. Катера будут отходить в 12:00 и 16:00, а обратно — в 11:00 и 15:00. Дорога займёт около 30 минут.

Маршрут до Винновки (Монастырь).

С 1 августа суда также будут курсировать по маршруту Самара — Винновка. Отправление от речного вокзала — в 11:00 и 15:00. В обратном направлении — в 12:00 и 17:00. Время в пути — 40 минут.

Ранее мы писали, что в Самарской области 23 июля ожидаются дожди и температура до +29 градусов.

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