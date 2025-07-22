Расписание движения «Валдай-45Р» между Самарой и Ширяево изменится с 1 августа

С 1 августа по 7 сентября 2025 года изменится график движения судов «Валдай-45Р» на маршрутах до Ширяево и Винновки.
Будние дни.
По будням катера будут ходить по прежнему расписанию. Из Самары (речной вокзал) — в 9:00, 13:00 и 18:00. Обратные рейсы из Ширяево — в 10:00, 14:00 и 19:00. Время в пути — около 45 минут, пишет oboz.info.
Выходные и пятница.
По пятницам, субботам и воскресеньям рейсов станет меньше — по два в каждую сторону. Из Самары суда будут отправляться в 10:00 и 14:00, из Ширяево — в 13:00 и 17:00 (время в пути 45 минут).
Дополнительно в эти дни можно отправиться в Ширяево с Барбошиной поляны. Катера будут отходить в 12:00 и 16:00, а обратно — в 11:00 и 15:00. Дорога займёт около 30 минут.
Маршрут до Винновки (Монастырь).
С 1 августа суда также будут курсировать по маршруту Самара — Винновка. Отправление от речного вокзала — в 11:00 и 15:00. В обратном направлении — в 12:00 и 17:00. Время в пути — 40 минут.
Ранее мы писали, что в Самарской области 23 июля ожидаются дожди и температура до +29 градусов.
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