Какая погода будет в Казахстане 23 июля

АСТАНА, 22 июля — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов 23 июля на западе, севере и востоке Казахстана ожидаются дожди, грозы, а на остальной территории — жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы.