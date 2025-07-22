Какая погода будет в Казахстане 23 июля

Очень сильная жара прогнозируется днем на юге Актюбинской области 40 градусов, на западе, севере и в центре Алматинской области 42 градуса.
Сильная жара ожидается днем на западе страны 35−39 градусов, на юго-западе республики 38−42 градуса, в центральных областях 35−38 градусов, на юге республики 40−42 градуса, на юго-востоке 35−39 градусов..
В Абайской области по прогнозам синоптиков ожидается погода без осадков, днем на юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, ночью на юго-западе области 15−20 м/с, днем на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на юге области 17, днем 22−27, на юге области 32 тепла.
В Акмолинской области синоптики обещают днем на западе, севере и юге дождь, грозу. Ветер юго-восточный, восточный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 26−31 тепла.
В Актюбинской области синоптики прогнозируют на западе и севере небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9- 14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на северо-западе области 17 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на юге, юго-востоке области очень сильная жара 40 градусов.
В Алматинской области погода будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на севере, западе области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 24−29 тепла.
В Атырауской области ночью на западе и востоке будет дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный 9−14, утром и днем на западе, севере, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 17, днем 21−26, на юге области 30 тепла.
В Жамбылской области ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 16 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, в горных районах области 31 тепла.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14, на востоке, в центре области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 20, в горных районах области 8 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, в горных районах области 29 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов.
В Карагандинской области будет без осадков. Ветер восточный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на востоке области 11, на юге области 22 тепла, днем 28−33, на востоке области 25 тепла.
В Костанайской области на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на севере области 14, днем 25−30 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской области ожидается погода без осадков. В центре, на юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный 9−14, в центре, на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса.
В Мангистауской области осадков не ожидается. Днем на юго-западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, днем на юго-западе, севере области порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на западе области 32 тепла.
В Павлодарской области ночью на западе и севере будет дождь. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на севере области 8, днем 23−28 тепла.
В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и юге будет дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 20−25, на юге области 28 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный 8−13, ночью на горных перевалах области, днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, в горных районах области 19 тепла, днем сильная жара 37−42 градусов, в горных районах области 34 тепла.
В Улытауской области ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, на востоке области 16 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на севере области 30 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 29−31 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 39−41 градусов.